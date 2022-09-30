"Сейчас легче, дети со мной": Джамала рассказала, что с ее сыновьями и про переживания о войне

К Сніданку з 1+1 присоединилась Джамала / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Эксклюзивно к Сніданку з 1+1 присоединилась украинская певица Джамала, которая сейчас является участницей польской адаптации проекта Танцы со звездами и делает все для того, чтобы о войне в Украине за рубежом не забывали. После каждого выступления певицы средства, изъятые из смс-голосов за ее пару с Яцеком Йешке, отправляются на поддержку Украины.

В последнем эфире, танцуя танго, Джамала завоевала максимальную большинство баллов – 40. В эксклюзивном включении Сніданку з 1+1 на ТЕТ она рассказала, что за пять недель участия поймала себя на мысли, что очень эмоционально зависима от событий, происходящих на Родине.

"На прошлой неделе у меня был пасодобль, было ощущение, что все, я не могу никак ни танцевать, ни улыбаться, ни находить нужных слов. Я неотъемлемая часть своей страны, когда слышу позитивные новости - у меня и ноги крепче, и плечи раскрываются. А слышу что-то плохое - бывает и грустно, отчаяние и даже слезы. Однако меня вдохновляет, что впервые на проекте инициировали возможность сбора средств. Польша постоянно говорит об Украине", - прокомментировала певица.

Джамала призналась, что следующим испытанием на паркете для нее станет румба. И добавила: "Я всегда боялась этого танца. Но будем готовиться".

Польские зрители проекта активно поддерживают украинскую певицу. По ее словам, они уже неоднократно выражали свое желание относительно ее победы. Однако Джамала акцентирует, что имеет совсем другую миссию на польских Танцах со звездами. Также певица получает и упреки относительно участия в украинском проекте, ведь имеет уже определенный опыт.

"Я смеюсь над этим. Да, сначала я чувствовала себя более уверенной, но от того, что я участвовала в украинских Танцах со звездами - я не становлюсь от этого профессиональной танцовщицей. Мой партнер Антон Нестерко 25 лет профессионально занимался танцами, так же и Яцек Йешке. Это другая профессия, которой ты должен овладеть за два дня. Мы даже ставили эксперимент с Яцеком, смогу ли я его за два дня научить петь. Получилось? Ну может одну фразу", - отметила Джамала.

Несмотря на пребывание за границей, певица чувствует невероятную поддержку украинцев. В Варшаве она встречалась с LAUD, KOLA, Jerry Heil, Аленой Гудковой, а танцовщица Яна Цибульская даже давала ей советы в тренировочном зале.

Родные Джамалы также активно поддерживают и гордятся ее достижениями в проекте. Кроме того, певице уже удалось перевести и детей в Варшаву. Она комментирует: "Сейчас мне легче, дети со мной".

К Сніданку з 1+1 присоединилась Джамала / Пресс-служба

Напоминаем, ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включения звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.