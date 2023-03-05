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Сеть в бешенстве: украинская блогерша-эскортница получила награду от ГУР

5 марта 2023, 11:11
Девушка тут же поспешила оправдаться за свое прошлое и высказывания по поводу Крыма.
Ксюша Манекен
Ксюша Манекен / Instagram

На днях советник руководителя ОП Михаил Подоляк устроил встречу с разными украинскими блогерами по поводу их информационной деятельности в сети во время войны.

Как сообщил Таблоид, после мероприятия киевская блогерша Ксюша Манекен решила похвастаться в сети своей наградой от ГУР, которую получила еще в прошлом году. И этот факт вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Фоловеры возмутились прошлым обладательницы награды, ведь она работала в эскорте. Кроме того, в сети припомнили ее слова относительно Крыма в 2015 году. Тогда она заявила, что "неважно чей Крым, лишь бы все были здоровы".

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Награда Ксюши Манекен
Награда Ксюши Манекен / Instagram

"Ксюша решила, что именно после встречи в ОП следует похвастаться наградой от ГУР. Подоляк никого из блогеров не награждал, хотя в сети решили иначе", - пишет Таблоид.

Кроме того, наградой блогерши возмутилась жена командира АЗОВА Дениса Прокопенко Екатерина. "Я уже не знаю, как можно адекватно анализиовать то, что происходит в этом мире", - написала она.

Нагада Манекен
Награда Манекен / Скриншот

Сама же блогер также ответил своим хейтерам.

"Я сегодня получила дозу мотивации, которую хочу передать вам… Такие официальные встречи гораздо большее значение имеют, чем публичное обесценение в контексте "кто ты? блоггер? да кто ты вообще такой?". Важнее не сколько людей вас поддерживает, а кто именно… Просто делайте свое дело", – написала она.

Ксюша Манекен
Ксюша Манекен / Instagram

Она также поспешила оправдаться за свои слова по поводу Крыма. "Скрины 2015-16 годов о Крыме... В то время я, как и многие другие, не понимала, что происходит. Считала, что главное, чтобы все были живы и здоровы. С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно. Люди заняты. тем, что бросают в меня камни, будто сами без греха. Ну зато о войне и проблемах все забыли на время", – прокомментировала она.

Позже Михаил Подоляк во избежание недоразумений записал обращение о встрече с блогерами. Чиновник подчеркнул, что не имеет отношения к отличию ГУР и не вручал ничего никому.

Напомним, ранее российский актер Дмитрий Назаров, который был уволен за откровенную критику кровавой путинской власти из МХТ им. Чехова и продолжает писать антивоенные стихи и ироничные песни о грязи и глупости, которую пропагандируют в РФ, неожиданно высказался по поводу донатов на ЗСУ.

Об этом он сообщил в одном из своих интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

Так, по словам Назарова, ему часто пишут в Инстаграм по поводу донатов на украинскую армию. На что актер ответил, что он на это пойти не может.

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Михаил Подоляк
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