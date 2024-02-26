Сериал "Слово пацана" специально выпустили в РФ накануне "выборов" Путина — СМИ

За год до выборов в Кремле решили подготовить ряд творческих проектов, которые нужно было распространять по РФ - скандальное "Слово пацана" тоже есть в списке.

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кадр из сериала "Слово пацана" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Популярные в стране-агрессоре России фильмы и сериалы, среди которых также есть "Слово пацана", могли начать снимать и активно распространять в качестве контента к "выборам" президента, где практически безальтернативным кандидатом сейчас является нынешний глава государства Владимир Путин. Об этом говорится в материале российского оппозиционного портала "Медуза", которое получило доступ к внутренним документам Кремля.

По данным журналистов, еще весной 2023 года кремлевские чиновники провели совещание, которое было посвящено будущим "выборам" президента РФ.

Именно там сотрудникам администрации президента (АП), федеральным чиновникам и политтехнологам показали презентацию на тему "Творческий контент к выборам". Ее автором якобы является руководитель управления общественных проектов администрации Владимира Путина Сергей Новиков. В его ведомстве принимаются главные решения о государственной культурной политике России. Презентация была подготовлена в соавторстве с главой Института развития интернета (ИРИ) Алексеем Гореславским.

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Подлинность документов, которые попали в руки журналистов "Медузы", мол, подтвердил источник близкий к Кремлю. Также в документах можно найти названия тех самых фильмов и сериалов, которые необходимо было распространять перед выборами ‒ в том числе "Холоп-2", "Лед 3", "Бременские музыканты", "По щучьему велению" и "Слово пацана. Кровь на асфальта".

Согласно логике кремлевских чиновников, поскольку сериал рассказывает о криминальных группировках Казани (Татарстан) позднесоветского времени, то нынешнее население РФ детально пояснит, как позитивно изменилась их жизнь сейчас.

"Кроме того, по мнению Кремля, "Слово пацана" рассказывает о "качественных изменениях жизни в России как устойчивом тренде" (то есть, видимо, о том, что в 2020-х россияне живут лучше, чем советские люди в 1980-х). "Слово пацана" снимали в том числе на деньги ИРИ", — говорится в сообщении журналистов.

Что такое "Медуза"? "Медуза" - независимое оппозиционное русскоязычное интернет-СМИ расположенное в Риге (Латвия), выходит на русском и английском языках. Основными критериями отбора контента указываются значимость и достоверность информации, а не статус источника. Издание также публикует собственные материалы, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее российский актер Никита Кологривый, который сыграл в популярном и скандальном российском криминальном сериале "Слово пацана" , попал в украинскую базу "Миротворца".

Актер, который сыграл сыгравшего "Кощея" в скандальном серале "Слово пацана". Ему вменяют в вину антиукраинскую деятельность, поддержку оккупации украинского полуострова Крым и украино-российской войны. В частности, он снимался в сериле "Черная весна" - в Феодосии и Коктебеле.

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