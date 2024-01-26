Актера из популярного российского сериала внесли в базу Миротворца

Артист незаконно снимался в оккупированном Крыму.

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Кологривый теперь никогда не сможет / Коллаж Главред, фото Instagram/n.kologrivyy

Российский актер, который сыграл в популярном российском криминальном сериале "Слово пацана" Никита Кологривый, попал в украинскую базу "Миротворца".

Актер, который сыграл сыгравшего "Кощея" в скандальном серале "Слово пацана" и проекте "Черная весна", поймали на антиукраинской деятельности, поддержке оккупации украинского полуострова Крым и войны.

В частности, он снимался в проекте "Черная весна" в оккупированном Крыму. А именно в Феодосии и Коктебеле.

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"Пропаганда войны. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", – сообщает "Миротворец".

Напомним, ранее украинский актер театра, кино и сериалов, звезда "Крепостной", "Спіймати Кайдаша" и пр., Тарас Цымбалюк поднял важный социальный вопрос, который нарастает в современном обществе. Артист заметил, что негатив, который украинцы накапливают в связи с жизнью в хроническом стрессе из-за неадекватных соседей, они выплескивают на публичных личностей.

Ранее украинский певец Андрей El Кравчук рассказал, как продюсеры мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" променяли его на Киркорова - они проходили пробы на одну и ту же роль, но работу получил путинист.

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