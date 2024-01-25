Известный голливудский актер рассказал про опухоль, которая лишила его слуха

Голливудский актер, лауреат премии "Золотой глобус" и двукратный обладатель "Эмми" Марк Руффало мог завершить свою карьеру в 2001 году, если бы не поверил ночносу кошмару, который вынудил его обратиться к врачу.
Об этом артист недавно рассказал на подкасте SmartLess, сообщает DailyMail. Руффало на тот момент было 33 года, и он со своей супругой Санрайз Койни со дня на день ожидал рождения первенца. Однажды ночью актеру приснился страшный сон, после которого он проснулся с ощущением обреченности. Руффало записался на томографию, которая показала, что за его левым ухом есть крупное, размером с мяч для гольфа, образование. Биопсия подтвердила, что это - доброкачественная опухоль головного мозга, которая требует удаления.
"Когда я сказал об этом Санне, она сперва решила, что я шучу. А потом она просто расплакалась и сказала: "Я всегда знала, что ты умрешь молодым", - вспоминает актер.
Невролог порекомендовал Руффало удалить опухоль хирургическим путем. Однако, несмотря на ее доброкачественность, врач рассказал, что с вероятностью в 70% он потеряет слух на левой ухо, с 20 - будет поврежден лицевой нерв с левой стороны. Сбылись оба опасения.
"Я полностью потерял слух на одно ухо, и когда я проснулся, левая сторона моего лица была полностью парализована. Я не мог даже закрыть глаза. Я разговаривал только уголком рта. Через год паралич прошел, но слух не вернулся", - рассказал Марк Руффало.
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