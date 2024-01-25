Украинский певец рассказал, как продюсеры мюзикла променяли его на Киркорова

Андрей "El" Кравчук вспомнил, как пробовался на роль в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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El Кравчук пожаловался на Киркорова / Коллаж Главред, фото Instagram/el.kravchuk

Известный украинский певец, звезда эстрады 1990-х Андрей "El" Кравчук вспомнил, как пробовался на роль в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" Семена Горова.

По словам артиста, тогда его конкурентами были Филипп Киркоров и Николай Басков, цитирует его издание Телеграф.

Кравчук говорит, что ему не удалось сыграть роль в мюзикле из-за продюсера, а также его желания продавать продукт не только в Украине, но и в России.

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"Почувствовал, что я не могу работать в России. Там ведь, чтобы пройти кастинг, нужно находиться, сниматься. Там выбирают, например, Баскова или Киркорова в то же время, когда я стою в кастинге на той же роли. Например, у Семена Горова в "Вечерах на хуторе". Мне продюсер говорит: "Мы хотим продать это еще в России. Хорошо? Тебя там кто-то знает? Нет. Так кого будем снимать?". Конечно, кто тебя знает и здесь, и там, купят тогда все. Таким образом я в РФ так и не "заиграл". Что это как не русификация?" - спрашивает певец.

Напомним, ранее легендарный певец Андрей EL Кравчук весьма бурно высказался в отношении украинских артистов и музыкантов, отправившихся искать лучшую жизнь в России.

Ранее также певец обрушился с критикой в интервью на коллегу по сцене ‒ звезду 2010-х Олега Винника, который покинул Украину уже почти два года назад и не возвращается с тех пор.

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