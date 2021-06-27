Сергей Бабкин впервые рассказал, почему он изменял жене

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина / Instagram

Сергей и Снежана Бабкины в 2021 году рассказали о том, что мания в изменах Сергея когда-то чуть не разрушила их семью.

Они не акцентировали внимание на подробностях в многочисленных интервью, но в комментарии Кате Осадчей пара приоткрыла подробности похождений Сергея.

Катя отметила, что Сергей говорил, что у него было 100 женщин.

Бабкин сказал, что до Снежаны он никогда себя не сдерживал - ни в алкоголе, ни в женщинах.

"Это были проститутки, - сказал Сергей, - тогда это стоило 50, 100, 500 долларов за час".

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Осадчая спросила, что его к этому привело, и чего ему не хватало. На это Сергей объяснил, что это была "инерция" - после концертов ему не хотелось останавливаться.

"Это нужно знать меня и ту жизнь, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Это инерция той жизни, поезд, который еще гнал. Тот демон, что во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дали, мы еще гоним", - поделился звезда.

Снежана отметила, что это было как наркотик: "Снежаны рядом нету, значит можно еще один стаканчик. Можно спать, можно не спать".

Сергей рассказал, что в эти времена он мог рыдать в ванной. В это время жена уезжала из дома, но потом поняла, что ей нужно в это время быть рядом. Но Снежана жила в другой комнате.

"Мой отец ушел от моей мамы, когда мне было 3 года, он изменял ей. И все мужчины, которые встречались на моем пути — они меня все бросали, предавали. И первый муж тоже изменил, и второй. Я поняла, что если я уйду — будет третий, четвертый, пятый. И я поняла, что нужно что-то во мне менять", - вспомнила Бабкина.

Сергей и Снежана также поделились, что они довольно темпераментные и сильно ссорятся. В частности, пара во время ссор била посуду.

Кроме того, они рассказали о воспитани детей - например, Артур начал занимкаться боксом. Сам парень рассказал о том, что чрезмерное внимание к его особе доставляет ему дискомфорт.

Снежана рассказала о том, что воспитывать много детей на самом деле не так сложно - с каждым новом ребенком становится легче воспринимать их проблемы.

Напомним, что полный выпуск шоу Светская жизнь с Катей Осадчей за 26 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.