Серьезно больна: поклонники Моники Белуччи разглядели на фото опасный признак для здоровья актрисы

Моника Беллуччи / Instagram

На недавнем фото голливудской актрисы итальянского происхождения и одной из самых красивых актрис мира Моники Беллуччи, поклонники разглядели неприятное для здоровья состояние.

Беллуччи появилась на фестивале Кастель-де-Пералада, где сыграла роль оперной дивы Марии Каллас. Она вышла на сцену в платье самой певицы, которое никому не показывали около 60 лет.

"Когда я примерила его, поняла, что оно идеально для меня", - поделилась актриса, цитирует которую Gerio.cat.

Читайте также17-летняя дочь Моники Беллуччи отдыхает в объятиях бойфренда - красавчик показал интимные снимки

Впрочем, поклонников Беллуччи удивило не важное событие для Испании, а вид актрисы. Многие смогли заметить сильную отечность на лодыжках итальянской 57-летней красавицы.

Фото Legion-Media

Фото Legion-Media

Как известно, среди причин отека ног могут быть как физическая усталость и проблемы с венами, так и серьезные проблемы с сердцем и опасные воспалительные процессы в организме. И, кстати, высокие каблуки, также могут стать причиной сильного отека ног.

Напомним, ранее франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель после участия в модном показе Dolce & Gabbana в Милане, где она предстала в прозрачном платье с корсетом, отправилась на отдых со своим бойфрендом.

Снимки, на которых красотка позирует в его объятиях, выложил сам парень. Им оказался Лукас Саландра - также модель франко-итальянского происхождения.