"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"

Муж Пугачевой искренне посочувствовал пострадавшему городу.

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Удар по Харькову 25 мая - Максим Галкин поддержал украинцев и осудил РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, instagram.com/maxgalkinru

25 мая страна-агрессор совершила на территории независимой Украины очередной террористический акт. Оккупант продолжает воевать с мирными гражданами - в субботу Харьков был обстрелян КАБами, два из которых попали в строительный гипермаркет "Эпицентр".

На тот момент в торговом центре находились работники и посетители. После ракетного удара 16 из них числятся пропавшими без вести - их родные сдают биологический материал для ДНК-экспертизы и отчаянно надеются, что самое страшное не подтвердится.

Трагедию, которую в Харьков принесла страна-оккупант, не обошел стороной комик Максим Галкин. Шоумен, который открыто критикует кровавый кремлевский режим и войну в Украине, в своем блоге в Instagram на многомиллионную аудиторию опубликовал фотографию мальчика, чей отец работал в "Эпицентре", и сейчас его судьба неизвестна.

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"Харьков, 8-летний мальчик сдает ДНК, его отец не вернулся с работы. Он работал в отделе декора в харьковском "Эпицентре". Сбор ДНК может быть единственным способом найти останки родного человека или определить, что среди пепелища его нет, и дать зыбкую надежду. Какую угрозу представлял отдел декора в строительном торговом центре для могущественной ядерной россии? Харьков, сегодня сердцем с тобой", - написал Максим Галкин.

Удар по Харькову 25 мая - Максим Галкин поддержал украинцев и осудил РФ / instagram.com/maxgalkinru

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Удары РФ по Харькову 25 мая - последние новости:

Как сообщал Главред, днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове днем, когда внутри было много работников и посетителей. Он назвал этот удар очередным проявлением "российского безумия" и призвал мировых лидеров поддержать Украину и предоставить средства ПВО для защиты от российских атак.

Позже следователи назвали количество пропавших без вести в Харькове. Среди них оказались и работники ТЦ, и посетители. На данный момент продолжается поисковая операция и идентификация тел.

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