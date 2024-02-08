"Сердце заводили - но не завели": вдова Билоножко рассказала о кончине артиста

Светлана, вдова легендарного эстрадного артиста Виталия Билоножко (и его же многолетняя сценическая партнерша), который ушел из жизни в начале января, рассказала в интервью порталу "Обозреватель" о том, что в последние годы артист вел отшельнический образ жизни и страдал от сахарного диабета.
"Когда артист немного болеет, об этом не говорят публично. Нас всегда хотят видеть красивыми, крепкими. А кто же будет рассказывать о болезнях? У Виталика был сахарный диабет. Он лечился долгое время, принимал лекарства, проходил обследования. Но это очень коварная болезнь, съедающая все внутри. У нас у многих знакомых такой диагноз. Один наш товарищ пришел утром на работу, зашел в кабинет – и упал замертво, представляете? Но мы никогда не думали, что подобное может произойти с нами. У нас столько планов было", ‒ сказала она.
Как говорит Светлана Билоножко, вскоре после Нового года ее супруг отправился в больницу на лечение ‒ и там скончался.
"Произошедшее до сих пор не укладывается в голове. После Нового года Виталику стало нехорошо – я вызвала скорую. Забрали в стационар. И вроде бы все шло нормально, лечился. И вдруг мне утром звонит по телефону младший сын: "Мама, сказали, что папа умер. Что это такое?" Я вообще в секунду перестала слышать и видеть. У Виталия не выдержало сердце. Его заводили-заводили – но ничего не могли сделать", ‒ сказала она.
Напомним, 9 января 2024 года стало известно о смерти в возрасте 70 лет легендарного украинского эстрадного певца Виталия Билоножко.
Позднее стало известо, от чего умер артист. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.
Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкой кончины.
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