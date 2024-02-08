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"Сердце заводили - но не завели": вдова Билоножко рассказала о кончине артиста

Дмитрий Видоменко
8 февраля 2024, 04:00
Жена народного артиста Украины Виталия Белоножко, который ушел из жизни в начале января, рассказала о вероломной болезни мужа - сахарном диабете.
Билоножко, 2
Виталий Билоножко ушел из жизни в самом начале 2024 года / коллаж Главред, фото УНИАН

Светлана, вдова легендарного эстрадного артиста Виталия Билоножко (и его же многолетняя сценическая партнерша), который ушел из жизни в начале января, рассказала в интервью порталу "Обозреватель" о том, что в последние годы артист вел отшельнический образ жизни и страдал от сахарного диабета.

"Когда артист немного болеет, об этом не говорят публично. Нас всегда хотят видеть красивыми, крепкими. А кто же будет рассказывать о болезнях? У Виталика был сахарный диабет. Он лечился долгое время, принимал лекарства, проходил обследования. Но это очень коварная болезнь, съедающая все внутри. У нас у многих знакомых такой диагноз. Один наш товарищ пришел утром на работу, зашел в кабинет – и упал замертво, представляете? Но мы никогда не думали, что подобное может произойти с нами. У нас столько планов было", ‒ сказала она.

Как говорит Светлана Билоножко, вскоре после Нового года ее супруг отправился в больницу на лечение ‒ и там скончался.

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"Произошедшее до сих пор не укладывается в голове. После Нового года Виталику стало нехорошо – я вызвала скорую. Забрали в стационар. И вроде бы все шло нормально, лечился. И вдруг мне утром звонит по телефону младший сын: "Мама, сказали, что папа умер. Что это такое?" Я вообще в секунду перестала слышать и видеть. У Виталия не выдержало сердце. Его заводили-заводили – но ничего не могли сделать", ‒ сказала она.

Напомним, 9 января 2024 года стало известно о смерти в возрасте 70 лет легендарного украинского эстрадного певца Виталия Билоножко.

Позднее стало известо, от чего умер артист. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.

Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкой кончины.

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