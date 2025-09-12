Укр
"Семейная фишка": дочь Ющенко рассказала о своем казацком перстне с тайными знаками

Виталий Кирсанов
12 сентября 2025, 14:58
Как отметила Виталина Ющенко, это особое украшение объединяет всю ее семью.
Дочь Ющенко рассказала о своем казацком перстне с тайными знаками
Дочь Ющенко рассказала о своем казацком перстне с тайными знаками

Кратко:

  • Виктор Ющенко подарил всем близким родственникам одинаковые перстни
  • Кольцо можно заметить на некоторых снимках Виталины

Старшая дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко, дизайнер Виталина Ющенко рассказала о тайном украшении, которое есть у всех представителей ее семьи. Об этом пишет ТаблоID.

Как отметила Виталина Ющенко, это особое украшение объединяет всю ее семью.

видео дня

"Такая у нас семейная фишка. Это папа решил всей семье, всем детям, жене, внукам сделать одинаковые перстни", – рассказала она.

"Это перстень казацкий, из дохристианской культуры, славянский период. На нем изображены три силы: "Права", "Нава" и "Ява". "Права" – это мир богов, божественный мир, "Ява" – это обыденный мир, и "Нава" – это мир потусторонний, после жизни, который реинкарнируется потом в "Яву". Теперь у нас у каждого члена семьи, начиная от отца, есть такое кольцо", – рассказала дочь Ющенко.

Кольцо можно заметить на некоторых снимках Виталины.

Ранее Главред рассказывал о том, что украинский певец Melovin на время исчез из социальных сетей, чем не на шутку напугал поклонников - обычно он очень активно общается со своей аудиторией. Ясность в эту ситуацию внесло близкое окружение артиста - певицы Swoiia и Lama.

Российскую певицу Валерию и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, обманули на 12 тысяч долларов в Турции.

Виталина Ющенко

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

