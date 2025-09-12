"Семейная фишка": дочь Ющенко рассказала о своем казацком перстне с тайными знаками

Кратко:
- Виктор Ющенко подарил всем близким родственникам одинаковые перстни
- Кольцо можно заметить на некоторых снимках Виталины
Старшая дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко, дизайнер Виталина Ющенко рассказала о тайном украшении, которое есть у всех представителей ее семьи. Об этом пишет ТаблоID.
Как отметила Виталина Ющенко, это особое украшение объединяет всю ее семью.
"Такая у нас семейная фишка. Это папа решил всей семье, всем детям, жене, внукам сделать одинаковые перстни", – рассказала она.
"Это перстень казацкий, из дохристианской культуры, славянский период. На нем изображены три силы: "Права", "Нава" и "Ява". "Права" – это мир богов, божественный мир, "Ява" – это обыденный мир, и "Нава" – это мир потусторонний, после жизни, который реинкарнируется потом в "Яву". Теперь у нас у каждого члена семьи, начиная от отца, есть такое кольцо", – рассказала дочь Ющенко.
Кольцо можно заметить на некоторых снимках Виталины.
О персоне: Виталина Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.
