Селин Дион страдает от редкого неизлечимого заболевания - певица отменяет концерты

Неврологическое расстройство, которое поразило исполнительницу песни My Heart Will Go On, встречается у одного человека на миллион.

Селин Дион подтвердила, что страдает неизлечимой болезнью / instagram.com/celinedion

Канадская певица Селин Дион подтвердила самые страшные опасения своих фанатов во всем мире - она действительно неизлечимо больна.

Проблемы со здоровьем у исполнительницы песни My Heart Will Go On начали подозревать еще в начале этого года - дотошные поклонники подсчитали, что она не появлялась на публике более 200 дней к ряду: не посещает публичные мероприятия, не показывает свежие фото и несколько раз откладывала мировое турне.

Сегодня на своей странице в Instagram выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

"Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, которое называется синдром ригидности, им страдает 1 человек на миллион. Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что оно вызывает все мои спазмы. К сожалению, эти спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности во время ходьбы и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Мне больно говорить вам сегодня, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале", - сообщила певица.

Она также отметила, что ей больно подводить своих фанатов, однако она вынуждена позаботиться о своем здоровье, если хочет возобновить концертную деятельность в будущем. Лекарства от болезни Дион не существует, однако есть определенные препараты и методики, которые способны приостановить прогрессирующий недуг и облегчить страдания артистки.

"Чтобы снова вернуться к вам, у меня нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем здоровье в этот момент, и я надеюсь, что я – на пути к выздоровлению. Это моя цель и я делаю все возможное, чтобы восстановить силы", - заявляет певица.

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