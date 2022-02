Не появлялась на публике уже 260 дней: у Селин Дион подозревают тяжелое заболевание

У Селин Дион подозревают тяжелое заболевание / gettyimages.com

В зарубежных СМИ начали распространяться тревожные слухи о том, что исполнительница песни My Heart Will Go On, канадская певица Селин Дион страдает от неизлечимой болезни.

Такой вывод папарацци сделали по трем причинам: с мая 2021 года Дион ни разу не появлялась на публике; приблизительно с этого же периода в ее социальных сетях стали появляться исключительно старые фото и видео - ни одного свежего кадра; мировое турне певица перенесла в феврале 2021, тур по Америке - в январе 2022 года.

В обоих случаях она ссылалась на плохое самочувствие и противопоказания врачей.

Осенью 2021 года Селин Дион также отменила несколько концертов из-за болезненных судорог, которые мешали ей выступать. Источник, приближенный к певице заявляет, что она очень похудела, и врачи не могут найти причину ее болезненного состояния.

Поклонники во всем мире обеспокоены здоровьем 53-летней певицы. Иные же предполагают, что причиной ее плохого самочувствия может быть не серьезная болезнь, а скорбь - в 2016 году умер муж и единственная любовь Селин Дион Рене Анжелил, утрату которого она все еще оплакивает.

Реклама

Читайте такжеИнопланетная блондинка в кружевах: Надя Дорофеева в пикантном корсете ошеломила фанатов

Ранее певица Анна Седокова в багровом платье показала, как муж, баскетболист Янис Тимма, ласкает ее обнаженную грудь алой розой.

Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета. На фото девушка игриво посылает в камеру воздушные поцелуи и капризно надувает губки.

Другие интересные новости: