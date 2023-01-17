Селена Гомес завела новый роман: раскрыта личность избранника

Похоже, Гомес имеет слабость к состоятельным и знаменитым музыкантам.

Селена Гомес и Эндрю Таггарт начали встречаться - СМИ / instagram.com/selenagomez

Американская актриса и певица Селена Гомес известна не только своим творчеством, но и скандальными отношениями с канадским певцом Джастином Бибером. Артисты встречались с 2010 по 2018 год, и их роман широко освещался в прессе. С момента разрыва Бибера и Гомес прошло пять лет: он успел жениться, а она - завести еще несколько "громких" любовных связей.

Впрочем, личная жизнь Селены всегда воспринималась поклонниками, СМИ и даже ее близким окружением исключительно сквозь призму желания насолить Джастину.

Тем не менее недавно издание US Weekly, с отсылкой на источник в близком окружении певицы, заявило, что Гомес окончательно излечилась от биберомании, ведь ее сердце и разум теперь целиком и полностью поглощены отношениями с новым бойфрендом.

Избранником Селены стал Эндрю Таггарт - диджей и участник популярного дуэта в жанре EDM-поп The Chainsmokers. По словам информатора, возлюбленные полностью увлечены друг другом, и не боятся появляться вместе на публике.

"Они не пытаются скрыть свой роман, тайно посещая частные клубы, ведут себя непринужденно и расслабленно. Селена очень нежна с ним, и не может держать себя в руках. Им весело вместе", - пишет таблоид.

Селена Гомес и Эндрю Таггарт начали встречаться - СМИ / instagram.com/drewtaggart

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