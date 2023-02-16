Секс-символ ВСУ Валерий Маркус объявил о своей женитьбе

Поклонники звезды просят его показать лицо своей новоиспеченной жены, однако Валерий Маркус пока хранит гордое молчание.

Валерий Маркус написал пост о своей женитьбе / коллаж фото Instagram и ua.depositphotos.com

Известный украинский писатель, блогер и военнослужащий ВСУ Валерий Маркус (давно заработавший славу секс-символа украинской армии), написал на своей странице в Twitter о том, что вступил в брак.

Причем Маркус был по-военному краток. Сперва он, 13 февраля, написал пост "Женюсь". А в четверг, 16 февраля, написал "Женился".

Как предположили его разочарованные фанатки, Маркус в тот день принял для себя важное решение или даже сделал предложение своей загадочной любимой.

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Поклонники бойца просят его показать лицо своей новоиспеченной жены, однако тот пока хранит гордое молчания. Поэтому некоторые фолловеры даже предположили, что он имел в виду не законный брак, а завуалированно признался в любви Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пресс-секретарь тогдашнего президента Чехии Милоша Земана Иржи Овчачек женился на украинке, которая сбежала из Украины из-за войны. Он предоставил ей жилье в рамках помощи для беженцев.

Известно, что 43-летний Овчачек познакомился с украинкой весной, а в конце ноября они уже сыграли свадьбу.

До того сообщалось о том, что победитель "Х-фактора", певец и Александр Кривошапко женился в третий раз.

Избранницей певца, который сейчас защищает Украину в боях с русскими оккупантами, стала косметолог по имени Мария.

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