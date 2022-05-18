Сефании, которой посвящена победная песня Kalush Orchestra, сделали необычный подарок

Мама Олега Псюка получила необычный подарок за победу сына / instagram.com/kalush.official

15 мая, после победы Украины на Евровидении-2022, известными на весь мир проснулись не только члены группы Kalush Orchestra, но и Стефания Псюк - мама лидера музыкального коллектива, которой и была посвящена триумфальная песня Stefania.

Значение этой победы для украинского народна неоценимо. Высоко оценили также и вклад Стефании Псюк в эту Викторию. Так руководство компании "Івано-Франківськгаз Збут" решило по-своему поздравить маму артиста.

"Мы гордимся, что нашим потребителем является Псюк Стефания, которая смогла воспитать прежде всего достойного Человека, патриота которому не безразлично, что происходит в его стране и которому болит за жизни наших защитников. Выступление Kalush Orchestra на сцене Евровидения не только принесло Украине уже третью победу в престижном конкурсе, а самое важное сумело еще раз привлечь внимание миллионов людей во всем мире к ситуации в Мариуполе и вокруг Азовстали", - сообщают на официальной странице предприятия.

В связи с этим маме Олега Псюка преподнесли необычный подарок - сертификат на использование 631 кубометра газа.

Цифру выбрали символическую - эквивалентную количеству балов, которые заработали Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

Мама Олега Псюка получила необычный подарок за победу сына / facebook.com/ifgaszbut.104.ua

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Ранее лидер Kalush Orchestra Олег Псюк и его девушка Александра Белобровая попали на первые полосы британских газет в момент поцелуя.

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