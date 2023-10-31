СБУ обьявила подозрение популярной певице

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Чичерина / коллаж фото УНИАН и Telegram

СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной, которая угрожала украинцам сибирскими концлагерями

По информации Телеграмм-канала службы, служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, поддержавшую вооруженную агрессию России.

"По данным следствия, накануне 2023 года она опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала силы обороны сдаваться в плен. Кроме того, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским защитникам заключения в российские концлагеря в Сибири", - сказано в сообщении.

видео дня

По информации канала, это видео было подхвачено пропагандистами центральных информресурсов Кремля, а также распространено на Телеграмм-каналах террористических организаций оккупированных Россией территорий.

"Также после теракта агрессора в Оленевке фигурантка приехала в временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков. Такую агитацию она сопровождала "лозунгами", в которых оправдывала временную оккупацию части Украины", - сообщило ведомство.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу террориста-России.

Напомним, Матерый путинист Григорий Лепс и не менее матерая путинистка Юлия Чичерина (вместе с неким начинающим путинистом Владом Маленко) выпустили новый низкопробный пропагандистский трек.

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