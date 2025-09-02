Сбрила все "под ноль": Эмма Стоун с лысым черепом удивила фанатов

Стало известно, почему Стоун лишилась всех волос.

Эмма Стоун новости - Эмма Стоун осталась лысой после съемок / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Эмма Стоун побрилась налысо

Это - новый образ звезды

Американская актриса Эмма Стоун уже двадцать лет удивляет поклонников своими мастерскими перевоплощениями, за которые получила два "Оскара" и множество других престижных премий. Однако ее недавний образ вызвал немало удивления даже у закаленных киноманов.

В Сети появился трейлер к фильму "Бугония", где Стоун сыграла одну из главных ролей. На экранах Эмма будет сиять обритой налысо головой. Кардинально новый имидж звезды обусловлен особенностями сюжета кинокартины.

Стоит отметить, что съемки "Бугонии" стартовали летом 2024 года, так что на красных дорожках сейчас Эмма Стоун сверкает с уже отросшими волосами.

Смотрите видеотрейлер к фильму "Бугония" с Эммой Стоун в главной роли:

О персоне: Эмма Стоун Эмили Джин Стоун - американская актриса и кинопродюсер. Обладательница ряда наград, в том числе двух премий "Оскар", двух премий БАФТА, двух "Золотых глобусов" и трех премий Гильдии киноактеров. В 2017 году Стоун была самой высокооплачиваемой актрисой по данным журнала Forbes. Входила в список 100 знаменитостей по версии Forbes 2013 года и по версии "Тайм" 2017 года, а в СМИ ее часто называют одной из самых талантливых актрис поколения, пишет Википедия.

