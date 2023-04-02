Сбежавшую в РФ Галину Безрук избил муж после того, как их дочь укусила собака

Звезда "Великих вуйків" и "Слуги народа" рассказала, что из-за зависимости мужа их брак переживает не лучше времена.

Галина Безрук рассказала, что ее избил зависимый от алкоголя муж-россиянин / instagram.com/galina_bezruk

Украинская актриса Галина Безрук, которая с началом полномасштабной войны в Украине заявила, что она не выбирает Родину, а выбирает семью, живет и работает в рф.

Артистка замужем за россиянином Артемом Алексеевым, и воспитывает от мужчины дочь Василису. Ради них она пошла на сделку с совестью: продолжает развлекать зрителей в стране-оккупанте, и молчать о трагедии в Украине. В ее социальных сетях семейная жизнь напоминает картинки из модного журнала - все счастливы и беззаботны.

Увы, отретушировать свою реальную жизнь Безрук не смогла - ей удалось спрятаться от войны, но в рф ее настигло несчастье семейного масштаба. В интервью для россСМИ она рассказала, что Артем страдает от алкогольной зависимости, из-за чего Галина дальнейшую семейную жизнь ставит под сомнение.

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В частности актриса вспомнила, как муж поднял на нее руку - два года назад их дочь покусала собака - девочке оказали помощь и она прошла лечение в больнице. Однако вину за травму ребенка Алексеев, вероятно, возложил на Безрук - в состоянии сильного алкогольного опьянения он ударил жену.

"Прежде всего, это, конечно, произошло на фоне ситуации с Василисой. А потом усугубилось большим количеством алкоголя. К сожалению, случилось то, что случилось. Но муж прошел терапию и сейчас продолжает лечение. Мы контролируем это состояние", - рассказала актриса.

Инцидент с дочерью произошел два года назад, но лечение ее мужа длится до сих пор. При этом Безрук отмечает - она совершенно не уверена, что ее любовная история с Алексеевым закончится хэппи-эндом. "Не хочу делать громких заявлений, потому что ничего еще не решено. Я старалась, но, возможно, чуда не случится. У нас сейчас снова непростой период", - говорит она.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Также российский актер родом из Винницы Анатолий Белый, который открыто осудил войну в Украине, рассказал про травлю, которую он переживает из-за поклонников "русского мира".

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