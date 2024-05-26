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Санта Димопулос в Эмиратах оторвалась с молчуньями из ВиаГры

Анна Подгорная
26 мая 2024, 20:37
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Бывшие участницы популярного коллектива живут свою лучшую жизнь, в которой нет места войне.
Санта Димопулос
Санта Димопулос новости - Димопулос отдохнула с Романовской и Котовой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос выразила четкую антивоенную позицию и время от времени даже занимается благотворительностью на пользу Украины. Тем не менее от друзей из страны-оккупанта она не отказалась, а блог продолжает вести на русском языке.

Также Димопулос продолжает поддерживать отношения со своими коллегами по группе ВиаГра - украинкой Ольгой Романовской и россиянкой Татьяной Котовой. С ними медиадива отпраздновала свое 37-летие в ОАЭ.

Об этом он рассказала в своем блоге в Instagram - опубликовала снимок с Романовской и Котовой в ресторане с подписью "Мои девочки". "Девочки" Димопулос, как одна, молчат про войну в Украине.

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Романовская долгое время жила в стране-агрессоре, и сперва даже вышла на протест против кремлевской агрессии, однако патриотизм иссяк после того, как она была задержана на митинге в стране-оккупанте. Экс-ВиаГра сбежала из рф в ОАЭ и теперь тщательно избегает этой темы. Котова и вовсе проигнорировала преступления, которые страна на болотах совершает против Украины уже больше двух лет. Она также живет за границей, и проблемы в мире ее не трогают.

Стоит отметить, что под снимком Димопулос, Романовскй и Котовой есть лишь положительные комментарии - весь негатив в свой адрес Санта тщательно подчищает.

Санта Димопулос, Ольга Романовская, Татьяна Котова
Санта Димопулос новости - Димопулос отдохнула с Романовской и Котовой / instagram.com/santadimopulos

Чем прославилась Санта Димопулос

Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.

Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.

Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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