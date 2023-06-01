Саманта возвращается в легендарный сериал "Секс в большом городе"

Актриса Ким Кэтролл порадовала поклонников хорошими новостями.

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Ким Кэтролл огорошила поклонников новостью / Instagram/kimcattrall

Всего на одну ночь вселенная "Секса в большом городе" снова станет единой.

Изданию Variety стало известно, что Ким Кэтролл повторит свою культовую роль Саманты Джонс в финале второго сезона "И просто так", в возрожденном сериале "Секс в большом городе" от HBO.

Однако издание сообщает, что она появится только в одной сцене. Согласно источникам, Кэтролл сняла свой диалог 22 марта в Нью-Йорке, не видя и не разговаривая ни со звездами сериала, включая Сару Джессику Паркер, ни с шоураннером "И просто так" Майклом Патриком Кингом.

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В сцене Саманта, которая в сериале переехала в Лондон, разговаривает по телефону с Кэрри Брэдшоу. В первом сезоне "И просто так" Кэрри пообщалась с "отчужденной" Самантой по переписке, а в финале они договорились встретиться, чтобы помириться.

Знаменитый художник по костюмам "Секса в большом городе" Патриция Филд, которая не работала над "И просто так", одела Саманту для ее сцены.

Между тем, появление Кэтролл в роли Саманты пока не будет продолжением персонажа.

Тем не менее, возвращение Саманты в любой форме, безусловно, взбудоражит поклонников "Секса в большом городе", которые требовали хотя бы мельком увидеть актрису любимого сериала, который транслировался на канале HBO в течение шести лет с 1998 по 2004 год и привел к созданию двух фильмов.

Кэтролл публично объявила в 2016 году, что она закончила играть Саманту, когда она почувствовала, что сценарий для предлагаемого третьего фильма соответствует персонажу. "Я бы предпочла, чтобы у всех нас было какое-то событие, гарантирующее выход третьего фильма, — сказал Кэтролл в интервью Variety в 2022 году. — Этого не произошло".

Ее решение уйти привело к публичному конфликту с Сарой Джессикой Паркер.

Кэтролл в настоящее время снимается в фильме Lionsgate "О моем отце" с Робертом Де Ниро. Затем она сыграет магната макияжа в драме Netflix "Гламурная", премьера которой состоится 22 июня.

Премьера второго сезона "И просто так" также состоится 22 июня, но сцена с Кэтролл в роли Саманты не выйдет в эфир до августа.

Напомним, ранее стало известно, каких персонажей придумали создатели Секса в большом городе на замену Саманте Джонс.

Ранее сообщалось, что исполнительница одной из главных ролей сериала Секс в большом городе Ким Кэтролл отказалась от съемок в новом сезоне проекта. Ее решение было прогнозируемым, учитывая конфликт с актрисой Сарой Джессикой Паркер.

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