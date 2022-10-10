"С ними страшно общаться": гувернантка детей Пугачевой и Галкина рассказала, почему боится двойняшек

Алла Пугачева и Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри / instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин начали отношения в 2001 году, когда Примадонне было 52 года, а шоумену - 25. Спустя четыре года они стали вместе жить, еще через 6 лет - поженились.

Потомством артисты обзаводиться не спешили, и когда решились на этот важный шаг, то воспользовались услугами суррогатного материнства. Так на свет появились двойняшки Елизавета и Гарри Галкины (2013 г.р.).

Звездные артисты много внимания уделяют развитию и образованию своих отпрысков. Однако Людмила Дороднова, которая знакома с Пугачевой более сорока лет, работала ее домработницей и помогала растить Орбакайте, заявила в росСМИ, что побаивается Лизу и Гарри.

"Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Всё время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты", - рассказывает Дороднова.

Экс-гувернантка также опровергает слухи о том, что брак Пугачевой и Галкина - фарс. Она убеждена, что артисты счастливы вместе: "Алла наконец-то живёт той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила. А то, что у них с Максимом разница в возрасте – это ерунда. Они оба не соответствуют своим годам – в душе оба гораздо моложе! Оба красивые, интеллигентные, с чувством юмора. Вот у кого надо учиться всему!"

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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