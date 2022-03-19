"Русские провалились как нация": Собчак снова сменила курс своей идеологии

Собчак / Reuters

Журналист Илья Красильщик опубликовал в The New York Times статью под рназванием "Русские провалились как нация", которая вызвала в России ажиотаж среди многих публичных личностей.

В материале освещаются действия РФ в Украине и их последствия для всех россиян.

Телеведущая, светская львица и общественная деятельница Ксения Собчак осудила журналиста. Несмотря на то, что еще три недели назад она выступала за мир в Украине, теперь публично заявляет свою противоположную позицию.

Читайте такжеПолная аналогия с Украиной: Невзоров показал главную газету СССР в день вторжения в Чехословакию"Прочитала, наконец, нашумевшую статью в The New York Times Ильи Красильщика про то, что мы "провалились как нация". В связи с этим у меня вопрос. Национализм – это гордость за нацию, тяга к ее возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается? Есть тут филологи?" - написала Собчак в Instagram.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

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