Румыния отказалась от участия в Евровидении - 2024: что произошло

Румыния в этом году не планирует принимать участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024".
Как сообщил национальный вещатель Societatea Română de Televiziune (SRTv), у страны нет финансовой возможности отправить представителя в Швецию.
"Совет директоров утвердил бюджет SRTv на 2024 год, который не содержит достаточных средств, чтобы гарантировать участие Румынии в соответствии с все более высокими стандартами международной конкуренции", - сообщает вещатель.
Также в Румынии заявили, что в этом году, помимо уже существующих проектов, TVR выделяет значительные ресурсы на другие приоритетные производства и проекты.
Среди них: трансляция летних Олимпийских игр в Париже, продолжение процесса реинжиниринга – автоматизации вещания канала SRTv, инвестиции в систему производства новостей, продолжение инвестиций в новую штаб-квартиру TVR Craiova и другие проекты модернизации.ё
Отметим, 3 февраля 2024 года состоится Национальный отбор, на котором определится украинский артист, достойный представлять нашу страну на Евровидении-2024. Конкурсанта будут определять телезрители и трио жюри, состоящее из авторитетных украинских артистов.
Ранее также стало известно, кто будет судить Национальный отбор конкурса в Украине и определит победителя, который будет представлять Украину в Швеции.
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