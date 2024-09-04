"Руки дрожат": жена Виктора Павлика показала результаты ДНК своего сына

Катерина Репяхова поделилась хорошей новостью в отношении здоровья сына.

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Екатерина Репяхова с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Молодая жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, которая продолжает искать причину задержки речи у их 3-летнего сына Мишки.

На своей странице в Instagram, Репяхова поделилась результатами генетической диагностики, которую она недавно провела.

"Пришел результат, руки дрожат", - написала она.

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По словам блогерши, когда пришел результат, ближайшая запись к врачу была аж на конец сентября.

Жена Виктора Павлика поделилась результатами ДНК / Скриншот Instagram/repyahovakate

Жена Виктора Павлика поделилась результатами ДНК / Скриншот Instagram/repyahovakate

Между тем, все же нашелся врач, который в двух словах описал диагноз мальчика. Как заверила невролог из Черновцов, к которой раньше уже обращалась Екатерина, наследственного заболевания у мальчика нет.

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Жена Виктора Павлика поделилась результатами ДНК / Скриншот Instagram/repyahovakate

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Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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