"Руки дрожат": жена Виктора Павлика показала результаты ДНК своего сына

Молодая жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, которая продолжает искать причину задержки речи у их 3-летнего сына Мишки.
На своей странице в Instagram, Репяхова поделилась результатами генетической диагностики, которую она недавно провела.
"Пришел результат, руки дрожат", - написала она.
По словам блогерши, когда пришел результат, ближайшая запись к врачу была аж на конец сентября.
Между тем, все же нашелся врач, который в двух словах описал диагноз мальчика. Как заверила невролог из Черновцов, к которой раньше уже обращалась Екатерина, наследственного заболевания у мальчика нет.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
Вас также может заинтересовать:
- Екатерина Репяхова похвасталась увеличенными губами: "Наслаждаюсь профилем"
- Операция на сердце и рождение дочери: Репяхова шокировала новостями про Павлика
- "Для него меня больше не существует": Репяхова рассказала про отношения с отцом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред