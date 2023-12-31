Ротару напомнила о себе и "окликнула" своего сына с невесткой

Легендарная украинская поп-певица София Ротару очень редко выходит на связь с фанатами и уже много лет хранит молчание по поводу событий из своей жизни. Однако сейчас она решила поздравить своего сына Руслана Евдокименко и его супругу Светлану с годовщиной брака.
Отпрыск легендарной певицы с женой уже 30 лет как живут в счастливом браке (так называемая "жемчужная свадьба").
София Ротару в фотоблоге опубликовала фото невестки и сына. Снимок был сделан за границей и, вероятно, ему уже несколько лет. Певица на фото лишь отметила, что сын и невестка уже 30 лет вместе, а также поздравила их с праздником.
Напомним, ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.
Также Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет. Отношения между голливудской звездой и фитнес-тренером Инес де Рамон завязались еще летом 2022 года.
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