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Ротару напомнила о себе и "окликнула" своего сына с невесткой

Дмитрий Видоменко
31 декабря 2023, 12:08
Легендарная певица София Ротару сообщила о важном празднике в ее семье и публично обратилась к сыну Руслану Евдокименко.
Ротару, сын
София Ротару поздравила сына с 30-летием брака / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская поп-певица София Ротару очень редко выходит на связь с фанатами и уже много лет хранит молчание по поводу событий из своей жизни. Однако сейчас она решила поздравить своего сына Руслана Евдокименко и его супругу Светлану с годовщиной брака.

Отпрыск легендарной певицы с женой уже 30 лет как живут в счастливом браке (так называемая "жемчужная свадьба").

София Ротару в фотоблоге опубликовала фото невестки и сына. Снимок был сделан за границей и, вероятно, ему уже несколько лет. Певица на фото лишь отметила, что сын и невестка уже 30 лет вместе, а также поздравила их с праздником.

видео дня
Ротару, сын

Напомним, ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.

Также Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет. Отношения между голливудской звездой и фитнес-тренером Инес де Рамон завязались еще летом 2022 года.

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София Ротару новости шоу бизнеса
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