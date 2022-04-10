Российскую певицу вышвырнули с роскошной виллы на Бали, где она прожила 12 лет / скриншот

Российская певица Рита Дакота выселили вместе с семьей из дома на Бали. Владельцы виллы, которую она снимала, сдали недвижимость другим людям.

23-летняя артистка на своей страничке в Instagram разревелась, записывая видео. Она заявила, что владельцы даже не предупредили ее о необходимости съехать.

"Это был самый лучший дом, в котором я жила за все свои 32 года. Не было в моей жизни еще ни разу места, где я чувствовала себя настолько дома", – призналась Дакота.

Певица подчеркнула, что дом был сдан французам, а ее уже поставили перед фактом - "съезжайте".

Читайте также"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиянТакже она добавила, что найти новое жилье ей так и не удалось - певице пришлось переехать в дом "со злыми собаками".

Отметим, что с начала вторжения России в Украину многие россияне покинули и продолжают покидать страну.

Из-за санкций им почти закрыть путь в Европу и они выбирают страны, которые еще их принимают.

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