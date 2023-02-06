Меня официально объявили порядочным человеком: блогершу в РФ приговорили к 8 годам тюрьмы за правду о войне

Поводом для возбуждения дела стали её записи о том, что Россия творит в Украине, уничтожая украинский народ.

Ника Белоцерковская / Коммерсант

Басманный суд Москвы заочно приговорил кулинарного блогера Нику Белоцерковскую к 9 годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Родившаяся в Одессе россиянка стала одной из первых подозреваемых по этой статье, появившейся в Уголовном кодексе после жестокого вторжения террористической России в Украину.

Как сообщает Радио Свобода, у Белоцерковской более 1,3 миллиона подписчиков в инстаграме, она живёт во Франции. Поводом для возбуждения дела стали её записи о том, что Россия творит в Украине, уничтожая украинский народ. В них, настаивало обвинение, содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче".

Сама блогерша отметила: "Меня официально объявили порядочным человеком!".

Она была объявлена в розыск, её имущество в России было арестовано, её добавили в список так называемых иностранных агентов. В интервью Радио Свобода она рассказывала, что получает угрозы.

Напомним, ранее в столице страны-агрессора суд вынес заочный обвинительный приговор уехавшему из России публицисту и блогеру Александру Невзорову. Как сообщает BBC, Невзоров получил восемь лет по делу о "военных фейках".

Кроме того, суд запретил Невзорову администрировать интернет-порталы сроком на четыре года.

По версии следствия, 9 марта 2022 года журналист опубликовал в Instagram и YouTube "заведомо ложную информацию" об умышленном обстреле российской оккупационной армией родильного дома в Мариуполе.

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