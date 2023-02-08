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Российская актриса, которая насмерть сбила человека, получила новый статус

8 февраля 2023, 22:19
Актриса насмерть сбила женщину на своей иномарке, но продолжает активно сниматься в кино.
Анна Большова
Анна Большова / Скриншот видео с youtube.com

Популярная российская актриса Анна Большова, которая в прошлом году насмерть сбила женщину на своем авто, получила новый статус в деле о ДТП.

По информации телеграмм-канала "Звездач", Анна Большова не признана подозреваемой в деле о смертельном ДТП.

Канал сообщает, что 14 октября 2022 года актриса на своей машине сбила женщину. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Следствие длится более трех месяцев, были назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы.

СМИ сообщает, что Большова все еще не признана подозреваемой. Об этом рассказала адвокат Яна Чиж: "Дело возбудили по наличию трупа. Только после экспертиз будет определено, кто подозреваемый".

В момент ДТП актриса кино и театра была трезва, в машине находилась одна. Она сама позвонила в полицию и вызвала скорую помощь для потерпевшей. Пока проводятся экспертизы, Анна принимает участие в концертах и театральных постановках.

Напомним, 14 октября российская актриса Анна Большова стала участницей смертельного ДТП.

Как сообщает российский Телеграмм-канал "Звездач", актриса сбила женщину насмерть. По результатам экспертизы, погибшая была в нетрезвом состоянии.

Погибшей оказалась молодая женщина, 31-летняя Олеся Соколова (по некоторым данным Борисенко). Девушка проживала в городе Обнинск. У нее осталось двое детей. Старшему сыну Олеси сейчас около 18 лет.

Также ранее популярный кино актер Юрий Батурин, который родился в Кировоградской области и жил в Днепропетровске, считает себя российским актером, рассказал о том, почему с ним не общаются его родители, которые остались в Украине и переживают обстрелы российскими ракетами.

По словам актера, родители считают его врагом и они не общаются с ним с 24 февраля, с дня, когда Россия вторглась в Украину. При этом, артист, как пишет пропагандистское издание, искренне недоумевает, почему родные люди не одобряют этого.

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