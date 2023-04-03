УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Российского актера "парализовало" прямо на сцене: вызвали немедленно скорую

3 апреля 2023, 22:44
Как выяснилось, телеведущий оступился почувствовал резкую боль в ноге. Могла быть обычная травма.
Александр Олешко
Александр Олешко / CHITA.RU

Российский актер Александр Олешко, который поддержал войну в Украине, едва не оказался на больничной койке направляясь на свой очередной спектакль для россиян в театр Вахтангова.

Как пишут росСМИ, актера парализовало, находясь уже за кулисами перед своим выступлением.

Олешко не смог двигаться, поэтому сотрудники театра вызвали скорую помощь.

видео дня

"Приехавшие врачи предлагали отправить Александра в травмпункт, но тот отказался и вышел на сцену с перебинтованной ногой. В перерыве ему сделали обезболивающий укол", - сообщают рос СМИ.

Как выяснилось, телеведущий оступился почувствовал резкую боль в ноге. Могла быть обычная травма, но из-за растяжения связок спектакль оказался под угрозой срыва.

Позиция Александра Олешко по войне в Украине

В начале масштабного вторжения войск РФ в Украине актер Олешко заявил, что никогда не скрывал свою гражданскую позицию.

"Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране (России - ред.), – заявил Олешко.

Ранее сообщалось, что известный советский актер Михаил Чигарев скончался в России после долгой болезни. По информации пропагандистского издания Стархит, о трагедии сообщил Союз кинематографистов государства-агрессора России.

Также мы писали, что в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Читайте также:

Олешко новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:54

Мечтательная Хэлли Берри посветила крепкой грудью с бокалом шампанского в руках

22:47

Жданов предупредил о высокой вероятности подготовки массированной ракетной атаки со стороны РФВидео

22:44

Российского актера "парализовало" прямо на сцене: вызвали немедленно скоруюВидео

22:33

"Я готов его убить сам": в Хмельницком митрополит прокомментировал избиение военного священникомВидео

22:01

"Распад России будет "впечатляющим": Данилов озвучил сроки краха страны-агрессораВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:45

Курс доллара может резко обвалиться в апреле: аналитики озвучили сценарийВидео

21:21

"Я не испугался": после скандала в Карпатах мужчина резко извинился перед военнымиВидео

21:01

49-летняя Елена Мозговая показала подробное фото своего лица вблизи

20:43

США передают Украине мощную военную помощь: Кирби назвал срокиВидео

Реклама
19:41

Звезда сериала Викинги снялся голым в поддержку беременной жены после трех выкидышей

19:20

Путинская Россия прощается с тыломмнение

19:12

Война в Украине приближается к переломному моменту - BloombergВидео

18:53

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

18:40

"Криминальный клоун": Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в КремлеВидео

18:37

Злата Огневич честно призналась, кого бы теперь выбрала на шоу "Холостячка"

18:34

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

18:19

"Пытаются прикрыть свои провалы": генерал Сырский о ситуации в БахмутеВидео

17:50

Принимает поздравления: Надю Дорофееву застукали с кольцом на безымянном пальце

17:35

Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшееВидео

17:34

Жизнь навсегда разрушилась: мужчина случайно женился на своей единокровной сестре

Реклама
17:24

Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцевВидео

17:23

Что нужно делать для долголетия: названы пять самых главных привычек, которые добавят 10 лет жизни

17:02

В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23Видео

16:49

Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – СтолтенбергВидео

16:24

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиянВидео

16:06

"Подвал и ведро вместо туалета": Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную водуВидео

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

15:03

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

14:52

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

Реклама
12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять