Российского актера "парализовало" прямо на сцене: вызвали немедленно скорую

Как выяснилось, телеведущий оступился почувствовал резкую боль в ноге. Могла быть обычная травма.

Александр Олешко / CHITA.RU

Российский актер Александр Олешко, который поддержал войну в Украине, едва не оказался на больничной койке направляясь на свой очередной спектакль для россиян в театр Вахтангова.

Как пишут росСМИ, актера парализовало, находясь уже за кулисами перед своим выступлением.

Олешко не смог двигаться, поэтому сотрудники театра вызвали скорую помощь.

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"Приехавшие врачи предлагали отправить Александра в травмпункт, но тот отказался и вышел на сцену с перебинтованной ногой. В перерыве ему сделали обезболивающий укол", - сообщают рос СМИ.

Как выяснилось, телеведущий оступился почувствовал резкую боль в ноге. Могла быть обычная травма, но из-за растяжения связок спектакль оказался под угрозой срыва.

Позиция Александра Олешко по войне в Украине

В начале масштабного вторжения войск РФ в Украине актер Олешко заявил, что никогда не скрывал свою гражданскую позицию.

"Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране (России - ред.), – заявил Олешко.

Ранее сообщалось, что известный советский актер Михаил Чигарев скончался в России после долгой болезни. По информации пропагандистского издания Стархит, о трагедии сообщил Союз кинематографистов государства-агрессора России.

Также мы писали, что в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

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