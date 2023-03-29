Российский актер порезал себе вены на сцене перед полным залом

Так он выразил протест руководству театра, которое его всячески унижает и хочет уволить.

Актер порезал себе вены прямо на сцене / скриншот с видео

В России актёр театра имени Н.А. Бестужева в Улан-Удэ (столица Бурятии) порезал себе вены прямо на сцене.

Так он выразил протест руководству театра. Артур Шувалов выступил с манифестом после спектакля "Театр Изнанка", пишет Telegram-канал Baza.

По словам актера, уже год его пытаются уволить из театра, всячески унижают, лишают работы и денег. Сегодня из театра уволили его жену.

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"Конфликты с начальством начались после того, как в театре сменился худрук — Вячеслав Дьяченко пришел вместо Сергея Левицкого. По словам Шувалова, у него не осталось сил бороться. После этих слов актёр достал нож и порезал себе вены. С мужчиной всё нормально, его отвезли в травмпункт", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что известный советский актер Михаил Чигарев скончался в России после долгой болезни. По информации пропагандистского издания Стархит, о трагедии сообщил Союз кинематографистов государства-агрессора России.

Также мы писали, что в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

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