Российский актер и звезда советского кино скончался в нищете

Артист Михаил Чигарев не смог справиться со смертью своей дочери.

Михаил Чигарев / Коллаж. Фото Стархит

Известный советский актер Михаил Чигарев скончался в России после долгой болезни.

По информации пропагандистского издания Стархит, о трагедии сообщил Союз кинематографистов государства-агрессора России. "После продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино Михаил Михайлович Чигарев", — сообщают СМИ. Похороны пройдут 28 марта в Переславле-Залесском.

Чигарев прославился в таких фильмах, как "Город принял", "В зоне особого внимания", "Раба любви", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Лето рядового Дедова".

видео дня

Как стало известно журналистам, актер в последние годы вел асоциальный образ жизни. У него были проблемы с употреблением алкоголя. Артист стал выпивать после потери своей дочери. А после, он увлекся азартными играми и проиграл даже собственную квартиру в Москве и дачи. В последние годы жизни актер ютился в пристройке в селе Никитская Слобода.

Актер доживал свои последние дни в полной нищете.

Напомним, ранее стало известно о том, что актер "Звездных войн" и "Гарри Поттера" Пол Грант умер в возрасте 56 лет. Эту информацию подтвердила его семья.

Члены семьи сказали, что отец троих детей был найден полицией в четверг днем без сознания возле вокзала Кингс-Кросс.

Ранее также стало известно о том, что американский актер Лэнс Реддик, актер популярного сериала HBO "Прослушка", а также звезда боевика Джон Уик, скончался в возрасте 60 лет.

По словам его публициста, актер внезапно скончался естественной смертью в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе. Около 09:30 по местному времени в дом актера вызвали полицию, сообщил журналистам публицист.

Вас также может заинтересовать: