Российский пианист приковал себя наручниками к заведению Mcdonald'S из-за его закрытия

Лука Затравкин приковал себя наручниками к заведению McDonald's / Twitter @sergeenko_i

Закрытие ресторанов быстрого питания McDonald's в России якобы нарушает права человека – с таким заявлением выступил сын российского художника Никаса Сафронова и пианист Лука Затравкин.

Он приковал себя наручниками к дверям ресторана McDonald's, протестуя против того, что его закрывают. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю издание РИА Новости, пишет Украинская правда.

Затравкин сначала обнародовал у себя в Telegram так называемый "манифест". Там он пожаловался, что санкции Запада лишили его пищи из McDonald's, которую он "ел всю жизнь". При этом во всех бедах он обвиняет власти США, и то, что сеть ресторанов фаст-фуда уходит с рынка РФ, называет ограничением его права питаться тем, чем он хочет.

Когда же 270-килограммовый пианист приковал себя наручниками к заведению Mcdonald's в Москве, его задержали российские силовики, на чем и закончилась протестная акция. Вечером в воскресенье, 13 марта, пианист уже сообщил в Instagram, что его отпустили.

Затравкин за такие действия получил статью за мелкое хулиганство и штраф.

Россияне не имеют доступа к Facebook, Instagram и Twitter

Напомним, ранее Facebook ввел санкции против российских пропагандистов, в ответ Россия заблокировала соцсеть. Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ признала социальную сеть Facebook "причастной к нарушению прав и свобод граждан Российской Федерации".

Перед этим Россия осталась и без Twitter – в соцсети заблокировали возможность регистрации аккаунтов для россиян.

Кроме этого, сообщалось, что Instagram начал "клеймить" пропагандистов, а Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к сетям из РФ и РБ. С 14 марта в Российской Федерации заблокировали Instagram.

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