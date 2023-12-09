Российский певец в шоу унизил певицу Алсу

Российский престарелый певец, который вот уже несколько десятков лет не исполняет новые песни, а "живет" за счет старых Юрий Антонов, опустил другую российскую певицу Алсу.
Артисты принимали участие в одном из российских шоу - "Дуэты". Во время этой программы звезды выступают на сцене, но разделены стеной. Они не видят друг друга и голос у них в наушниках звучит измененный голос.
После того, как стена поднялась, артисты сделали вид, что довольны появлением друг друга. В то же самое время, Антонов опустил Алсу, сказав:
"Писк какой-то. Вы специально это делаете", - спросил он.
Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.
Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.
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