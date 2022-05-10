Российским артистам рекомендуют сворачивать свои карьеры

Филипп Киркоров вряд ли решится завершить карьеру / instagram.com/fkirkorov/

Концертный директор Евгений Морозов, который ранее рассказал, как продюсер Нателла Крапивина инвестировала в Светлану Лободу миллионы долларов, рекомендовал артистам в РФ уходить из шоу-бизнеса.

Продюсер провел исследование, результаты которого его шокировали, передает solenka.info.

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По словам Морозова, в россии наступил такой период, когда граждане страны перестают ходить на концерты звезд из-за риска их отмены. Он уверен, что к осени заполняемость залов на мероприятиях с участием российских звезд будет достигать около 20 процентов.

"Сегодня предварительные продажи билетов отсутствуют полностью. Никто не хочет сейчас на осень покупать билеты. Грамотно поступил Тимати, он завершил карьеру в прошлом году, видимо, понимая, что сейчас неподходящее для этого время", — рассуждает Морозов.

Напомним, ранее стало известно о том, что певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как веселится на вечеринке в честь 9 мая в россии, пока войска рф обстреливали мирных жителей на ее родине.