Российская певица, которая оскандалилась "пьяным" концертом оказалась беременна

Певица странно себя ведет уже не в первый раз и для этого есть причина.

Певица Максим / МакSим Vk.com

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая несколько месяцев находилась в тяжелом состоянии из-за осложнений коронавирусной инфекции, сорвала уже два собственных концерта в России, оказалась в интересном положении.

В частности, российские телеграмм-каналы публикуют странные видео с выступления певицы, которая шатается и хрипит в микрофон. Но они таке обратили внимание на то, что певица скрывает весьма округлившийся живот под широкими нарядами.

видео дня

Напомним, ранее МакSим (Марина Абросимова) сорвала собственный концерт в Сочи. Зрители посчитали, что певица вышла пьяной и совершенно не думала о том, чтобы нормально отыграть свой концерт.

По информации пропагандистского издания "Комсомольская правда", 18 марта певица появилась на сцене с музыкантами и начала петь вживую. "Точнее попыталась – голос звучал слабо, в ноты не попадала, двигалась медленно как заторможенная. Через 20 минут часть зрителей начала покидать концерт, через 30 минут Марина (настоящее имя певицы - авт.) ушла со сцены", - сообщает издание.

Ранее также МакSим призналась в том, что пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.

Кроме того, как рассказала девушка рассказала в интервью Ксении Собчак, она осознавала тот факт, что близка к смерти. При этом она сохраняла спокойствие. А когда впервые после комы увидела за окном деревья - расплакалась.

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