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Российская ведущая выехала в США, разорвав все контакты с агрессором

Алена Кюпели
11 апреля 2023, 22:57 обновлено 11 апреля, 23:10
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Телеведущая не пошла на сделку со своей совестью и выехала из террористического государства Россия.
Ольга Шелест
Ольга Шелест / Instagram

Российская телеведущая Ольга Шелест, которая часто появлялась на пропагандистском канале Россия 24 и других лживых СМИ, бросила все и переехала в другую страну.

Как сообщает другая информационная помойка агрессора РФ "Комсомольская правда", Шелест ничего не говорила относительно нападения России на Украину. Между тем, они уволилась со всех каналов и просто переехала в США. В профиле ее страницы Instagram написано: "Любите и делайте детей, а не войну".

Телеведущая явно оказалась против жестокого нападения России, поэтому она не пошла на сделку с совестью и уехала в демократическую страну.

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"Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа", - рассказали коллеги ведущей.

Последние годы семья жила в Подмосковье. Дочки Шелест посещали в Москве англоязычную школу, дополнительно изучали испанский.

Напомним, ранее российская певица Надежда Бабкина и певец-патриот террористической России Shaman, скоро будут ездить с гастролями только по России. Посещать Латвию также больше не сможет путинистка-телеведущая Лера Кудрявцева.

Ранее также певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.

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