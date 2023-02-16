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Российская актриса пожаловалась, что ее хотели убить на Донбассе

16 февраля 2023, 13:56
Актриса поведала пропагандистам фантастические истории о покушении на великую актрису. Себя.
Российская актриса пожаловалась, что ее хотели убить на Донбассе
Виктория Тарасова. Фото Соцсети

Российская актриса театра и кино, телеведущая Виктория Тарасова, которая прославилась благодаря своей роли в сериале "Глухарь" и поддерживает захватническую войну России против Украины, пожаловалась пропагандисту Корчевникову на украинцев.

По словам актрисы-путинистки, которая приезжала на оккупированные Россией территории Донбасса со своими никому не нужными выступлениями, на нее давно сыплются угрозы.

"На меня давно сыплются угрозы за то, я поддерживаю Россию. Пишут: "Чтоб ты сдохла, мы вас победим, зарежем, расчленим, уничтожим". И еще много гадостей. Я уже блокирую, не реагирую", — жалуется 51-летняя Тарасова в передаче "Жизнь и судьба" на помойке "Россия".

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По информации Стархит, Тарасова даже жалуется, что чуть было не попала под обстрел на войне. "Была ситуация в Донбассе… Меня вечером спросили, мол, во сколько я уезжаю из гостиницы. Меня почему-то это напрягло. Я сказала, что уезжаем в 10, хотя уехали в 7 утра. Ровно в 10 случился обстрел города. Я не говорю сейчас, что я такая крутая, на меня кто-то напал. Но кто его знает? Может, им надо кого-то убить известного. Непонятно", — вспомнила актриса, которая считает себя настолько великой и значимой, что на нее было совершено покушение.

Напомним, ранее российские телеграмм-каналы сообщили, что российская актриса Лариса Гузеева якобы на пороге получения израильского гражданства.

Так, по информации канала "Не Малахов", Ларису Гузееву заметили в МВД израильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".

Кроме того, ранее рэппер-одессит Джиган, который обосновался в Москве под юбкой у российской миллионерши Оксаны Самойловой, собрался переезжать в Израиль.

Как пишут российские Телеграмм-каналы, Джиган, который вместе со своим семейством, находится в Израиле на отдыхе, подался на гражданство. "Пишут, что Джиган в Израиле не только отдыхает, но и подает документы на израильское гражданство. И шансы, похоже, велики", - сообщили СМИ.

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