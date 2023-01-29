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Бежит с тонущего корабля: репер-одессит Джиган получает гражданство Израиля

29 января 2023, 13:53
Джиган совмещает "приятное с полезным", а именно получает израильский паспорт. "На всякий случай".
Оксана Самойлова и Джиган
Оксана Самойлова и Джиган / Instagram

Рэппер-одессит Джиган, который обосновался в Москве под юбкой у российской миллионерши Оксаны Самойловой, собрался переезжать в Израиль.

Как пишут российские Телеграмм-каналы, Джиган, который вместе со своим семейством, находится в Израиле на отдыхе, подался на гражданство. "Пишут, что Джиган в Израиле не только отдыхает, но и подает документы на израильское гражданство. И шансы, похоже, велики", - сообщает "Не Малахов".

По информации канала, Джиган, он же Денис Устименко-Вайнштейн вырос в Одессе. Его отец Александр Устименко служил моряком на судне дальнего плавания. О матери рэпера известно лишь то, что по национальности она еврейка. Фамилию Вайнштейн Джиган взял из-за уважения к покойной прабабушке, которая пережила Холокост.

Как известно, Джиган отмолчался по поводу войны в Украине, несмотря на свое украинское происхождение. Он также ни одного слова не промолвил, когда Россия убивала мирных граждан, детей и женщин. При этом он продолжает жить свою шикарную жизнь вместе с российской миллионершей Оксаной Самойловой и их четырьмя детьми.

Напомним, ранее Джигана сильно задели слова о том, что он жирный. На самом деле в интернете уже давно насмехаются с располнелой фигуры исполнителя. Так, он опубликовал фото морских ежей и выдал философскую фразу о том, что лучше (пить - неценз.) пиво на отдыхе, чем пить фекалии (неценз.) в офисе.

"Лучше быть жирным в отпуске и пить пивко, чем быть худым в офисе и пить фекалии. Все, кто пишет что я жирный, вы мрази завистливые", - обиделся раздобрелый рэппер.

Напомним, ранее российские СМИ захлебнулись от восторга, освещая миллионную свадьбу блогерши Оксаны Самойловой и ее украинского мужа, реппера-одессита Джигана.

Оказалось, что раздобревший рядом с миллионершей-женой Джиган любит не только торты в виде ракет, а и "булки" Седоковой. Без них он не смог обойтись даже на собственной свадьбе, стоимостью почти пол миллиона долларов.

Так, сначала Седокова, которая молчит о войне в Украине и жестоком нападении России оконфузилась, выступив с поздравительной речью. "Я 10 лет думала, песня "Холодное сердце" посвящена Оксане, а она не ей посвящена", — произнесла певица, поворачиваясь к Джигану, который совсем недавно лайкал филейные части певицы.

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