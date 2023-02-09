За паспортом: популярную российскую телеведущую застукали в посольстве Израиля

Российские телеграмм-каналы сообщают, что российская актриса Лриса Гузеева якобы на пороге получения израильского гражданства.
Так, по информации канала "Не Малахов", Ларису Гузееву заметили в МВД израильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".
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В сети даже появилась фотография звезды, которая что-то обсуждала с сотрудниками посольства.
Напомним, ранее рэппер-одессит Джиган, который обосновался в Москве под юбкой у российской миллионерши Оксаны Самойловой, собрался переезжать в Израиль.
Как пишут российские Телеграмм-каналы, Джиган, который вместе со своим семейством, находится в Израиле на отдыхе, подался на гражданство. "Пишут, что Джиган в Израиле не только отдыхает, но и подает документы на израильское гражданство. И шансы, похоже, велики", - сообщает "Не Малахов".
По информации канала, Джиган, он же Денис Устименко-Вайнштейн вырос в Одессе. Его отец Александр Устименко служил моряком на судне дальнего плавания. О матери рэпера известно лишь то, что по национальности она еврейка. Фамилию Вайнштейн Джиган взял из-за уважения к покойной прабабушке, которая пережила Холокост.
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