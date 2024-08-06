Россияне "запланировали" концерт Пугачевой и смешно опозорились

Очередной фейк про Аллу Пугачеву - любимое хобби россиян.

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Алла Пугачева не сходит с первых полос российских СМИ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Россияне, которые поддерживают военное нападение России на Украину, выдали очередную порцию лжи о большом сольном концерте в террористической России российской певицы Аллы Пугачевой, осудившей войну в Украине и живущей в Израиле.

Пропагандисты начали распространять фейковые новости о том, что артистка планирует выступить в этом году в РФ. Более того, они утверждают, что Пугачева уже и запланировала приезд в Россию, чтобы организовывать большой концерт.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции. видео дня

"Пугачева приедет в Россию с детьми и планирует провести в стране неделю. Будет рассматривать возможные площадки для будущего концерта и встречаться с юристами для обсуждения различных вопросов, в том числе правовых аспектов потенциального выступления", - пишет пропагандистский Телеграмм-канал "Звездная пыль".

Максим Галкин опроверг фейк относительно Пугачевой / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Максим Галкин опроверг фейк относительно Пугачевой / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Между тем, муж певицы Максим Галкин опроверг лживые новости. В частности, он обвинил пропагандистов в распространении лжи. По словам Галкина, Алла Пугачева пока не собирается возвращаться в Россию, а тем более там работать. Единственное, что супруги хотят, это отстоять правду и добиться правосудия.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

"Измышления от начала до конца. Из чего они взяли, что Алла Пугачева собирается в Россию? Как они это придумывают? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?" – подметил Галкин.

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Недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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