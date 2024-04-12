Роскошная Джоли вывела свою 15-летнюю дочь от Брэда Питта в свет

Анджелина Джоли с радостью поддерживает начинания своих детей.

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Анджелина Джоли в прекрасном настроении появилась на публике / Коллаж Главред, скриншот Instagram/angelinajolie

Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли не часто балует светскими публичными выходами в свет. А тем более - со своими детьми.

Однако, как пишет Page Six, Джоли появилась на бродвейской премьере нового мюзикла "Аутсайдеры" и на красной дорожке к ней присоединилась ее 15-летняя дочь Вивьен Джоли-Питт.

Дуэт матери и дочери вместе прошел по ковровой дорожке в Театре Бернарда Б. Джейкобса в Нью-Йорке после совместной работы над спектаклем, где Джоли взяла на себя роль со-продюсера, а Вивьен выступила в роли ассистентки.

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Фото мамы и дочери можно посмотреть тут

48-летняя актриса надела блестящее золотое платье до пола со светло-коричневой накидкой сверху. Крупные металлические серьги с геометрическим узором добавили дополнительного блеска, а красная помада придала образу ярких красок.

Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Вивьен для своего образа на красной ковровой дорожке выбрала темно-синий комбинезон и бледно-голубые кеды. Ее темные волосы до плеч были оставлены распущенными, а передняя часть откинута от лица и заложена за уши.

Накануне премьеры Джоли рассказала People, что стала со-продюсером мюзикла. Вивьен работала над проектом в качестве помощника-волонтера. "Она была рядом, чтобы помочь всем, чем могла, и многому научилась у Джастина Левина и всей творческой команды", — восторгалась она.

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Напомним, ранее американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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