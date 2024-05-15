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Рок-выступление генсекретаря: какую песню спел Блинкен в Киеве - текст и перевод

Анна Подгорная
15 мая 2024, 21:08
295
Энтони Блинкен обратился к творчеству Нила Янга и исполнил его культовый хит, актуальный и сегодня.
Энтони Блинкен
Что пел Блинкен в Киеве - Rockin' in the Free World текст и перевод / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Утром 14 мая генеральный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом. После многочисленных встреч вечером он посетил один из столичных баров с живой музыкой.

Там Блинкен со словами: "С вами Соединенные Штаты, с вами большая часть мира. И они борются не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", вышел на сцену. Вместе с музыкантами, виртуозно аккомпанируя себе гитарой, он исполнил песню "Rockin' in the Free World" канадского певца Нила Янга.

Трек был написан в 1989 году, и стал негласным гимном своего времени, так как обнажал остросоциальные и политические проблемы - военные конфликты, загрязнение окружающей среды, злоупотребление запрещенными веществами. На фоне этого лирический герой предлагает наконец решить все эти проблемы и "продолжать веселиться в свободном мире" - "Keep on rockin' in the free world".

видео дня

Песня, которую исполнил Энтони Блинкен в Киеве - текст и перевод "Rockin' in the Free World" Нила Янга

There's colors on the street

Red, white, and blue

People shuffling their feet

People sleeping in their shoes

There's a warning sign on the road ahead

There's a lot of people saying we'd be better off dead

Don't feel like Satan, but I am to them

So I try to forget it anyway I can

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

I see a woman in the night

With a baby in her hand

There's an old street light

Near a garbage can

Now she put the kid away and she's gone to get a hit

She hates her life and what she's done to it

There's one more kid that’ll never go to school

Never get to fall in love, never get to be cool

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

We got a thousand points of light

For the homeless man

We got a kinder, gentler machine gun hand

We've got department stores and toilet paper

Got styrofoam boxes for the ozone layer

Got a man of the people says keep hope alive

Got fuel to burn, got roads to drive

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

На улице есть цвета

Красные, белые и синие

Люди шаркают ногами

Люди спят в обуви

Впереди предупреждающий знак на дороге

Многие говорят, что лучше бы нам умереть

Я не чувствую себя сатаной, но для них я - сатана

Так что я стараюсь забыть об этом, как только могу

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

Я вижу женщину в ночи

С ребенком на руках

Там есть старый уличный фонарь

Возле мусорного бака

Она бросила ребенка и пошла искать дозу

Она ненавидит свою жизнь и то, что она с ней сделала

Еще один ребенок никогда не пойдет в школу

Никогда не влюбится, никогда не станет крутым

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

У нас есть тысяча светлых точек

Для бездомных людей

У нас есть добрые, ласковые пулеметы

У нас есть универмаги и туалетная бумага

Есть пенопластовые коробки для озонового слоя

У нас есть человек из народа, который говорит: "Не теряйте надежды"

Есть топливо, чтобы жечь, есть дороги, чтобы ездить

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

Продолжай веселиться в свободном мире

Смотрите видео с выступлением Энтони Блинкена в киевском баре:

Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

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