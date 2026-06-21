Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене: его спас кислородный баллон

Род Стюарт был вынужден воспользоваться кислородным баллоном на концертной площадке, расположенной на высоте 1300 метров над уровнем моря.

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Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене / коллаж: Главред, фото: Facebook/Holly Green, скриншот

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Во время концерта 81-летняя рок-легенда двигалась не так бодро, как обычно

Род Стюарт опирался на инструменты и ограждения на сцене

Во время выступления в американском Солт-Лейк-Сити 81-летний рок-музыкант Род Стюарт едва не потерял сознание. Несмотря на плохое самочувствие, певец не стал отменять концерт, заявив, что шоу должно продолжаться. Об этом сообщает портал Page Six.

Отмечается, что Род Стюарт был вынужден воспользоваться кислородным баллоном во время выступления на концертной площадке, расположенной на высоте 1300 метров над уровнем моря. Певец признался, что чуть не упал в обморок.

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Во время концерта в Utah First Credit Union Amphitheatre 19 июня 81-летняя рок-легенда двигалась не так бодро, как обычно.

В рамках американского турне "One Last Time" Стюарт, выступая в амфитеатре Вест-Вэлли-Сити, опирался на инструменты и ограждения на сцене.

В какой-то момент обслуживающий персонал принес кислородный баллон, и Стюарт сделал несколько глубоких вдохов, сообщает портал TMZ.

"Шоу должно продолжаться. Я чуть не потерял сознание. Вы не против, если я сяду на это?" - спросил он у зрителей на концерте.

В конце концов британская звезда завершила выступление, сидя на стуле.

Певец ранее сообщал, что ему поставили диагноз "острая инфекция верхних дыхательных путей", вызвавшая ларингит. Из-за болезни артист отменил несколько концертов, но"засветился" на матче чемпионата мира в Бостоне между сборными Шотландии и Гаити.

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О персоне: Род Стюарт Род Стюарт - легендарный британский рок- и поп-певец, автор песен, один из самых продаваемых музыкальных исполнителей в истории (продано более 120 миллионов копий альбомов по всему миру). Обладает уникальным, узнаваемым хрипловатым тембром, который стал его визитной карточкой. Начинал выступать на улице с губной гармошкой. Прославился в конце 1960-х годов как участник групп The Jeff Beck Group и Faces. В его репертуаре множество легендарных композиций, среди которых "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Baby Jane" и "Rhythm Of My Heart". В 2016 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в музыке и благотворительности. Входит в список 100 величайших вокалистов всех времен.

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