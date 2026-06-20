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"Больше, чем клип": Green Grey представила последнюю видеоработу с участием "Дизеля"

Виталий Кирсанов
20 июня 2026, 19:34
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Клип был снят еще до полномасштабного вторжения России.
Green Grey представила последний видеоклип с участием
Green Grey представила последний видеоклип с участием "Дизеля" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Кратко:

  • Режиссерами видео стали Алексей Махуренко и Егор Кулагин
  • Премьера клипа состоялась в пятницу, 19 июня

Украинская рок-группа Green Grey представила свой новый видеоклип под названием "У вогонь", что стало последней работой с участием гитариста группы Андрея "Дизеля" Яценко, который умер в октябре 2025 года. Об этом сообщил музыкальный коллектив на своей странице в Facebook.

Клип был снят еще до полномасштабного вторжения России. Сейчас, как утверждают музыканты Green Grey, он звучит особенно эмоционально - как отражение эпохи, которая навсегда изменилась.

видео дня

"Это больше, чем клип. Это память, энергия и творческое наследие Дизеля", - говорится в описании к видео.

Режиссерами видео стали Алексей Махуренко и Егор Кулагин.

Премьера клипа состоялась в пятницу, 19 июня.

Перед презентацией видео вокалист группы Дмитрий Муравицкий признался, что клип был снят еще во время пандемии коронавируса, в 2019 или 2020 году. Спустя некоторое время Андрей Яценко пришел к выводу, что клип слишком "гламурный" и утратил актуальность, поэтому он и оставался "на полке", пока не был переработан.

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О группе: Green Grey

Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".

Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.

На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

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