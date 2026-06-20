Показал все: Рикки Мартин похвастался шикарной формой

Рики Мартин не устает работать над своей внешностью и радовать ею поклонников.

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Рики Мартин не теряет форму с возрастом / Коллаж Главред, фото Instagram/ricky_martin

Кратко:

Как сейчас выглядит Рики Мартин

Что он сам сообщил

Популярный певец Рики Мартин снова заставил сердца своих поклонниц биться быстрее.

На этот раз, горячий пуэрто-риканский мачо показал свое тело на отдыхе. Соответствующими фото артист поделился на своей странице в Instagram.

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"Я пел, путешествовал, ходил, плавал, смеялся и делал селфи в зеркало, которое стало хитом... Я сделаю это снова. Неделя была потрясающей", - написал любимец публики.

Рики похвастался своим тело / Фото Instagram/ricky_martin

Рики похвастался своим тело / Фото Instagram/ricky_martin

Рики похвастался своим тело / Фото Instagram/ricky_martin

Рики Мартин реально может похвастаться стабильно красивой внешностью и спортивным телосложением. Он не перестает работать над собой уже много лет.

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Кто такой Рики Мартин? Рики Мартин (полное имя - Энрике Мартин Моралес) - пуэрто-риканский певец и актер. С 1984 года он распродал более 85 миллионов альбомов. У него 95 платиновых песен, 6 №1 альбомов в Billboard, 11 хитов номер один, 2 American Music Awards, 7 Grammy Awards, 8 World Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 8 MTV Video Music Awards с концертами в более, чем 60 странах по всему миру, сообщает Википедия.

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