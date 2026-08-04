"Мы приняли сложное решение": скончалась звезда фильма "Человек-паук"

Родственники актрисы отключили ее от аппарата искусственного поддержания жизни.

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Скончалась звезда фильма "Человек-паук" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Трагедия произошла 15 апреля

Причиной смерти артистки стал инсульт

Скончалась актриса Мэри Ривера, которая сыграла бабушку лучшего друга Питера Паркера – Неда Лидса – в фильме "Человек-паук: Нет пути домой". Ее сердце остановилось в возрасте 82 лет в городе Гонолулу на Гавайях. Об этом пишет TMZ

Трагедия произошла 15 апреля, но рассказать об этом публично члены семьи Мэри Риверы решились только сейчас. Они сообщили, что причиной смерти артистки стал инсульт, после перенесенного которого она оказалась в крайне тяжелом состоянии.

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"Мэри перенесла инсульт, и врачи предупредили, что её состояние крайне тяжёлое. Нам говорили, что даже если она выйдет из комы, прогнозы будут неутешительными. Поэтому мы приняли сложное решение – отключить её от аппарата искусственного поддержания жизни", – рассказал родственник актрисы.

Зрители увидели Мэри Риверу в роли бабушки Неда Лидса, которая разрядила напряженную атмосферу в сцене, где ее внук и Мэри Джейн Уотсон пытались выяснить у Человека-паука из мультивселенной (в исполнении Эндрю Гарфилда), как вернуть домой их Питера Паркера (Том Холланд). Она зашла в комнату и попросила супергероя убрать паутину из труднодоступного угла на потолке.

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О персоне: Мэри Ривера Мэри Ривера - филиппино-американская актриса, наиболее известная по своей яркой эпизодической роли Лолы (бабушки Неда Лидса) в блокбастере Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" (2021). Мэри Ривера родилась 2 июня 1943 года в филиппинском городе Илоило. Большую часть жизни Мэри Ривера не была связана с кинематографом. Она много лет служила церковной миссионеркой. На кастинг ее уговорила пойти дочь, заметившая объявление о поиске пожилой филиппинки. Для Риверы это был первый и единственный актерский опыт в жизни, которым она очень гордилась.

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