Робби Уильямс ошарашил тяжелыми последствиями от приема лекарств для похудения

Британский певец пожаловался на последствия приема препарата для похудения.

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Робби Уильямс рассказал о здоровье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что случилось с Робби Уильямсом

Что стало причиной заболевания

Британский певец, суперзвезда Робби Уильямс рассказал о последствиях употребления препарата для похудения, который притуплял его аппетит.

В прошлом году звезда обратился к препаратам, подавляющим аппетит, чтобы похудеть, и сбросил почти 12 килограмм, пишет Mirror. Он говорит: "Я перестал есть и не получал питательных веществ". У него был такой дефицит витамина С, что ему даже диагностировали цингу (болезнь, вызываемая недостатком витамина C, который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность - авт.).

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Робби Уильямс рассказал о здоровье / Фото Instagram/robbiewilliams

"Болезнь пиратов 17 века", — сказал Робби. Артист также рассказал о том, как впервые за 10 лет его поразила депрессия. И он говорит, что понял, что это может быть связано с его диетой, что заставило его пересмотреть ее.

Уильямс объяснил резкие изменения в питании своей многолетней борьбой с дисморфофобией и депрессией. Он отметил, что его восприятие себя было искажено по болезни.

Робби Уильямс рассказал о здоровье / Фото Instagram/robbiewilliams

"Когда имеешь дисморфофобию, и люди говорят, что волнуются из-за твоего вида, ты думаешь: "Я достиг цели". Когда люди говорят: "Мы переживаем, что ты слишком худ", в моей голове это звучит как "Джекпот. Я достиг обещанной цели", - объяснил свою позицию Робби.

Робби Уильямс рассказал о здоровье / Фото Instagram/robbiewilliams

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Кто такой Робби Уильямс? Робби Уильямс - британский певец, автор песен, бывший участник группы Take That. Один из самых продаваемых британских музыкантов. Во время сольной карьеры выпустил 14 альбомов и сборников, а также 10 синглов ("Freedom", "Angels", "Rock DJ", "Supreme" и пр.).

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