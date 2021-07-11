Рэпер Серега крепко пожал руку Лукашенко и страстно обнял его

Серега обнался с Лукашенко / скриншот из видео

Белорусский и украинский исполнитель Сергей Пархоменко, более известный как рэпер Серега, во время республиканского праздника "Купалье" в Беларуси крепко пожал руку Александру Лукашенко. И обнял его.

Как сообщает БЕЛТА, певец по-настоящему зажег на концерте, а под его коронный "Черный бумер" танцевали даже другие артисты за сценой.

В завершение своего выступления он попросил проверить на крепость рукопожатие Александра Лукашенко, чтобы не доверять чужим мнениям на этот счет. И сделал вывод, что оно "самое сильное в Европе - Восточной, Центральной и Западной".

После выступления журналисты поинтересовались у Сереги, что сказал ему во время рукопожатия Лукашенко.

"Не скажу", - сходу ответил исполнитель. Но, уже уходя, обернулся и добавил: "Сказал: молодец, ждем новых хитов!"

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Ранее белорусский репер Серега объяснил, как и зачем забрал детей у бывшей жены Ололо. Он снял короткий документальный фильм, в котором снялись его сыновья, и рассказали, как им живется с отцом.