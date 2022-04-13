Рэпер Face о войне России против Украины: "Мне стыдно, что я русский" / instagram.com/facepublicenemy/

Российский рэпер Face (Иван Дремин) признался, что ему стыдно быть русским, после вторжения его страны в Украину.

Во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, артист признался, что человек не выбирает место рождения, но после 24 февраля он изменил свое мнение о России.

"Именно за эту ситуацию мне стыдно, что я русский, да. Именно за эту ситуацию. Глобально я не испытываю каких-то положительных или негативных от этого ощущений, потому что я, правда, считаю, что человек это (место рождения. – ред) не выбирал. Чем здесь гордиться или чем здесь стыдиться – я не знаю", - пояснил Face.

Музыкант подчеркнул, что ему стыдно за то, что военные действия в Украине происходят от имени его нации.

Читайте также"Быть русским - стыдно!": Горбунов показал, как сейчас относятся к россиянам за границей"Я тоже мог сделать больше или чего-то не делать, что сейчас используется российским государством в этой ужасной войне... И в этом плане, да, я вполне могу согласиться с этой фразой, – сказал артист. – Сейчас, мне кажется, такая ситуация, что если ты нормальный человек, тебе не может быть не стыдно, что ты русский".

Он добавил, что сейчас каждый русский должен исправлять эту ситуацию Чтобы не было стыдно быть русским, чтобы не прятать паспорт, и не боятся реакции окружающих.

Напомним, российский рэпер FACE уехал из России и заявил, что больше никогда туда не вернется. Он также попросил прощения у украинцев за все страдания, которые причинила его страна, и ответил на вопрос, кто виноват в этой войне. Артист удалил все фото со своего Instagram и оставил там только три поста, посвященные Украине и своей позиции относительно войны.

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